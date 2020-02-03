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بمشاركة ممثلين عن قوات حفتر وحكومة الوفاق.. انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بجنيف

عين ليبيا | آخر تحديث: 3 فبراير 2020 - 17:02
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، عن انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في مدينة جنيف السويسرية.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان صحفي تلقت «عين ليبيا» نسخة منه، أن 5 من كبار الضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني، و5 من كبار ضباط قوات حفتر، سيشاركون في المحادثات التي ييسرها المبعوث الأممي غسان سلامة.

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يأتي ذلك في حين، أكد خليفة حفتر للمبعوث الأممي خضوعه لشروط برلين وترتيبات جنيف وموافقته على البدء في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والترتيبات السياسية والاقتصادية القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع المبعوث الأممي ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، في الرجمة اليومين الماضيين.

هذا وأوصى مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، على تشكيل لجنة 5+5 لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

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