بمشاركة ممثلين عن قوات حفتر وحكومة الوفاق.. انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بجنيف

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، عن انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في مدينة جنيف السويسرية.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان صحفي تلقت «عين ليبيا» نسخة منه، أن 5 من كبار الضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني، و5 من كبار ضباط قوات حفتر، سيشاركون في المحادثات التي ييسرها المبعوث الأممي غسان سلامة.