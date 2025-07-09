بمشاركة واسعة.. درنة تحتضن ورشة لمناقشة قانون «العنف ضد المرأة»

نظمت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، الثلاثاء، ورشة عمل بمدينة درنة، خُصصت لمناقشة مشروع قانون العنف ضد المرأة، بحضور رئيس اللجنة انتصار شنيب، وعضو مجلس النواب سليمان خطاب اسويكر، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الدولة، والمحامي العام بمدينة درنة أنور عطية، وعدد من الحقوقيين والمهتمين بقضايا المرأة.

وشهدت الورشة كلمات افتتاحية من مجلس النواب ألقتها النائبة شنيب، وكلمة ممثل المجلس الأعلى للدولة، وأخرى من الهيئات القضائية بمدينة درنة، إضافة إلى مشاركة ممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر الاتصال المرئي.

وناقش المشاركون خلال الورشة المسار التشريعي لمشروع القانون، والإشكاليات القانونية والإجرائية المرتبطة به، في إطار سعي مشترك للتوصل إلى رؤية متكاملة تعزز كرامة المرأة وتضمن أمنها وحمايتها في المجتمع الليبي.