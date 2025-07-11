بمشاركة واسعة.. قطاع النفط يراجع خطط التدريب ويطلق مبادرات لبناء القدرات

عُقد بمدينة بنغازي، الاجتماع الدوري الثالث لمديري التدريب بشركات المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لمناقشة مستجدات مبادرة رئيس مجلس الإدارة بمناسبة عيد العمال، إلى جانب استعراض خطط التدريب الحالية والمستقبلية، ومتابعة مبادرات الإدارة العامة للتدريب وبناء القدرات.



وشهد الاجتماع حضور رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي عوض اكويدير، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب محمد بشر، الذي استهل اللقاء بكلمة ترحيبية نقل خلالها تحيات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، موجّهًا الشكر لشركة الخليج العربي على استضافة الاجتماع.

وأكد محمد بشر على أهمية الإسراع في استكمال إحالة بيانات التدريب من الشركات المختلفة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الإدارة واتخاذ التوجيهات المناسبة بشأنها، كما تم خلال الاجتماع استعراض ما تم اعتماده وتنفيذه من خطط تدريب، إضافة إلى التحضيرات الخاصة بخطة التدريب المقبلة، ومناقشة ملاحظات الشركات حول لائحة التدريب المعتمدة.

وقدّمت الإدارة العامة للتدريب عرضًا حول مبادراتها في مجال بناء القدرات، والتي تضمنت برامج إعداد الصف الثاني، والتدريب أثناء العمل، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية داخل وخارج ليبيا، تعزيزًا لمهارات الكوادر الوطنية.

كما تضمن الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لمشروع المنصة الإلكترونية للتدريب، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع شركتي الجوابي وIHRDC، بهدف رقمنة عمليات التدريب وتطوير أدوات المتابعة والتقييم في القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط للارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يخدم تطور قطاع الطاقة في ليبيا.