بمشاركة واسعة.. انعقاد يوم الأعمال «الليبي الأمريكي» في واشنطن

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن انعقاد يوم الأعمال الليبي – الأمريكي، بمشاركة وفد من حكومة الوحدة الوطنية، وأكثر من 40 شركة أمريكية كبرى تمثل قطاعات متنوعة، من بينها النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الصحة، التعدين، الكهرباء، الاتصالات، المواصلات، والبنية التحتية.

وتناولت الاجتماعات سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا والولايات المتحدة، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، وبموجب الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار (TIFA).

وشارك في الحدث مستشار الرئيس الأمريكي ومبعوثه لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الأمريكية، إضافة إلى رئيسة الغرفة التجارية الأمريكية في ليبيا.

ويُعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز بيئة الاستثمار، وفتح آفاق تعاون جديدة مع الشركاء الدوليين.