انطلاقة مبهرة لتحدي القراءة العربي في صبراتة.. حضور واسع لطلبة المنطقة الغربية

انطلقت في مدينة صبراتة الليبية، فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المنطقة الغربية (ب) في دورتها التاسعة، وسط حضور رسمي لافت ومشاركة متميزة من طلبة مختلف البلديات.

وحضر الفعالية الدكتور محسن الكبير، وكيل شؤون المراقبات بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية والأستاذ سالم بوعيشة، مدير الإدارة العامة للنشاط المدرسي، إلى جانب مراقب التربية والتعليم ببلدية صبراتة وعدد من المسؤولين التربويين والمشرفين من مختلف المناطق المشاركة.

وشهدت المسابقة تنافسًا قويًا بين الطلبة، أظهروا خلاله مهارات بارزة في الفهم والتحليل والتعبير، ضمن أجواء تعزز ثقافة القراءة وترسّخ حب المطالعة كوسيلة لبناء جيل واعٍ ومثقف.

وفي كلمته، شدّد الدكتور محسن الكبير على أهمية هذه المبادرات في دعم العملية التعليمية وتطوير المهارات الفكرية لدى الطلبة، مشيدًا بمستوى التنظيم الذي تميزت به بلدية صبراتة.

كما نوّه الأستاذ سالم بوعيشة بجهود الإدارات التربوية والمشرفين والمعلمين في إنجاح هذه الفعالية، داعيًا إلى الاستمرار في دعم البرامج الثقافية التي تسهم في بناء القدرات الذهنية والمعرفية للطلاب.

وتُعد مسابقة “تحدي القراءة العربي” من أبرز المبادرات التعليمية الثقافية في المنطقة العربية، وتهدف إلى غرس عادة القراءة لدى الناشئة، وتكوين جيل قادر على مواكبة التحولات المعرفية ومتطلبات المستقبل.