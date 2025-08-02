من صبراتة إلى زلطن.. تعاون أكاديمي وحكومي لتطوير التخطيط الحضري

شارك عدد من مهندسي إدارة التخطيط الحضري بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية في جلسة الصالون العمراني التي احتضنتها كلية الموارد البشرية بجامعة صبراتة، بتنظيم من بلدية زلطن، وذلك في إطار جهود تعزيز التخطيط الحضري المستدام وتشجيع المشاركة المجتمعية في تطوير المدن.

وشهدت الجلسة عرض الاستراتيجية العمرانية لبلدية زلطن للفترة 2025 – 2050، والتي تضمنت تحليلاً شاملاً للوضع الحالي للمخطط العمراني للمدينة، مع تسليط الضوء على مشكلة التوسع العشوائي خارج المخطط المعتمد، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه التنمية الحضرية في المنطقة.

وعلى هامش الفعالية، عقد وفد الوزارة اجتماعًا مع عميد بلدية زلطن السيدة الزائرة المقطوف، ومدير إدارة التخطيط الحضري بالبلدية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الإدارة المحلية بالإمكانيات الفنية واللوجستية اللازمة لتفعيل دورها في تنفيذ الخطط التنموية.

وأكد الجانبان على ضرورة استمرار عقد اللقاءات التنسيقية ومتابعة تطورات العمل التخطيطي، بما يضمن تبادل الخبرات، وتطوير آليات إعداد التصاميم والدراسات الحضرية المناسبة لاحتياجات المدينة.

وفي ختام الجلسة، ثمّن فريق وزارة الحكم المحلي ما تم عرضه من رؤية واضحة وخطط عملية، مشيدين بجهود بلدية زلطن في تبني نهج تخطيطي منظم يسهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

يذكر أن الجلسة شهدت حضور عدد من الأساتذة الجامعيين والمختصين في مجال التخطيط الحضري، إلى جانب ممثلين عن المجلس البلدي زلطن، ورئيس فرع الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني – الزاوية، إضافة إلى عدد من مشايخ وأعيان المدينة.