بمشاركة وزراء من أوروبا.. الدبيبة يفتتح اجتماعاً دولياً موسعاً لبحث ملف الهجرة

افتتح رئيس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم اجتماعًا موسعًا يركز على ملف الهجرة غير الشرعية، بحضور وزراء الداخلية من ليبيا، إيطاليا، اليونان، ومالطا، بالإضافة إلى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة.

وأعلن الدبيبة خلال الافتتاح عن إعداد خطة وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، مؤكدًا قرب إطلاق حملة كبرى لمكافحة تهريب البشر بدعم دولي.

وأشار إلى بدء حملة أمنية غرب البلاد ضد عصابات التهريب، داعيًا إلى دعم سياسي واضح لاستعادة الأمن والاستقرار، ومجددًا التزام حكومته بمخرجات منتدى المتوسط وبشراكة حقيقية مع المجتمع الدولي.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، ومناقشة آليات التعاون المشترك لتعزيز الأمن الحدودي ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر عبر البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتطوير سياسات شاملة ومستدامة لإدارة تدفقات الهجرة، وتحقيق التوازن بين الأمن والالتزام بحقوق الإنسان، خاصة في ظل تزايد موجات الهجرة من مناطق النزاع والأزمات.

وتعكس مشاركة المفوض الأوروبي أهمية التعاون بين ليبيا والدول الأوروبية في مواجهة هذه القضية الحساسة، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويساهم في حماية حياة المهاجرين واللاجئين.

رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة يفتتح الاجتماع الموسع، الذي يناقش ملف الهجرة غير الشرعية، بحضور وزراء داخلية ليبيا، وإيطاليا، واليونان، ومالطا، والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة. تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ٨ يوليو ٢٠٢٥