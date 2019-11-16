بمشاركة وزير الخارجية.. معهد الولايات المتحدة للسلام يُنظم حلقة نقاش حول الوضع في ليبيا

استضاف معهد الولايات المتحدة للسلام بالعاصمة واشنطن، الجمعة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، في حلقة نقاش حول الوضع الراهن في ليبيا، شارك فيها لفيف من الخبراء ومراكز الأبحاث في واشنطن وممثلون عن وزارة الخارجية الامريكية وجمعية الأعمال الأمريكية الليبية ومهتمون بالشأن الليبي .

وأفادت إدارة الإعلام الخارجي، بأن سيالة قدم لمحة عن آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا، وسُبل حل الأزمة، وإسهام الولايات المتحدة في الوصول إلى حل يُلبي تطلعات الشعب الليبي في إقامة دولة ديمقراطية مدنية بمؤسسات أمنية وعسكرية قوية تحفظ كرامة المواطن وتدافع عن الوطن وتحترم سيادة القانون، بحسب الإدارة.



كما أجرى الوزير والوفد المرافق له لقاء مع بعض من القائمين على مؤسسة “الثرات”، وهي واحدة من دور الفكر المعروفة، حيث تناول اللقاء تطورات الوضع في ليبيا.