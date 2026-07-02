بمشاركة 12 دولة بينها سوريا ولبنان.. «سنتكوم» تقود حواراً أمنياً إقليمياً

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، المعروفة باسم “سنتكوم”، تنظيم حوار أمني إقليمي بمشاركة قادة عسكريين من 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط، من بينها سوريا ولبنان، في خطوة تعكس اتساع نطاق التنسيق الدفاعي بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.

وبحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، شارك في الحوار الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية، إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين من البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وعُمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات واليمن، حيث جرت مناقشة التطورات المتعلقة بالبيئة الأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدفاعي المشترك.

وأكد البيان أن المشاركين شددوا على التزامهم بضمان استمرار تدفق حركة التجارة عبر مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، لما له من تأثير مباشر على أمن الطاقة والتجارة الدولية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن الولايات المتحدة تواصل دعم شركائها في المنطقة، مشيراً إلى أن النقاشات ركزت على تعزيز الالتزام المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين، وتطوير آليات التعاون العسكري بين الدول المشاركة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة وشركاءها يديرون واحدة من أكبر منظومات الدفاع الجوي والصاروخي وأكثرها تطوراً في العالم داخل منطقة الشرق الأوسط، في إطار منظومة تعاون أمني مستمرة تهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة.

كما أشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية وشركاء إقليميين كانوا قد أنشؤوا في يناير خلية تنسيق مشتركة للدفاع الجوي في الشرق الأوسط، تعمل على تبادل المعلومات والإنذارات المبكرة حول التهديدات، إلى جانب تنسيق الاستجابة للحالات الطارئة بشكل أكثر فاعلية.

ولفت البيان إلى أن هذا الحوار الأمني شهد للمرة الأولى مشاركة قادة عسكريين من سوريا ولبنان في مؤتمر دفاعي إقليمي تقوده الولايات المتحدة، وهو ما اعتُبر خطوة جديدة ضمن مسار توسيع التعاون الأمني الإقليمي وتطوير قنوات التنسيق العسكري في المنطقة.