بمشاركة 12 دولة.. تونس تفتتح الدورة الستين لـ«مهرجان الحمامات»

افتتحت مساء السبت الدورة الـ60 من مهرجان الحمامات الدولي في تونس بعرض مسرحية “الهاربات” للمخرجة وفاء الطبوبي، أحد أبرز الأعمال المسرحية التونسية والعربية خلال السنوات الأخيرة والحاصلة على عدد من الجوائز المحلية والعربية.

ويقام المهرجان في مدينة الحمامات السياحية شرق تونس، وتستمر فعالياته حتى 13 أغسطس المقبل تحت شعار “ذاكرة تعيش”، ضمن برنامج يضم 32 عرضًا في مجالات الموسيقى والمسرح والرقص المعاصر، بمشاركة فنانين وتجارب فنية من 12 دولة.

وشهد العرض الافتتاحي لمسرحية “الهاربات”، التي أنتجها المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج بدعم من وزارة الثقافة، حضورًا واسعًا، وفق مقاطع فيديو نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث المسرحية في فضاء يشبه محطة انتظار غامضة، حيث تلتقي خمس نساء ورجل يعيشون حالة ترقب، قبل أن يتحول الانتظار إلى رحلة وجودية تبحث في قضايا الهوية والمصير والخلاص، وتتناول فكرة الهروب باعتبارها فعلًا نفسيًا وفكريًا في مواجهة واقع مليء بالأزمات.

وحصلت مسرحية “الهاربات” في يناير الماضي على جائزة “الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي” لأفضل عرض مسرحي عربي، التي تمنحها الهيئة العربية للمسرح ومقرها الشارقة، ضمن الدورة الـ16 لمهرجان المسرح العربي في مصر.

كما توجت المسرحية سابقًا بالتانيت الذهبي، وهي الجائزة الكبرى في الدورة الـ26 من أيام قرطاج المسرحية، إضافة إلى الجائزة الكبرى للدورة الثالثة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي “مواسم الإبداع”.

وقالت إدارة مهرجان الحمامات الدولي في بيان سابق إن الدورة الحالية تمثل “دورة استثنائية” بمناسبة مرور ستة عقود على تأسيس المهرجان، الذي يعد من أبرز المواعيد الثقافية والفنية في تونس والعالم العربي، ومنصة تجمع بين التجارب الإبداعية والثقافات المختلفة.

وأوضحت إدارة المهرجان أن البرنامج يشهد مشاركة فنانين من تونس ولبنان والجزائر والمغرب ومالي وتركيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وكوبا والولايات المتحدة والأراضي الفلسطينية، في إطار رؤية فنية تقوم على التنوع والانفتاح على مختلف التجارب.

وتضم قائمة المشاركين في الدورة الحالية عددًا من الأسماء الفنية العربية والعالمية، من بينهم الفنان اللبناني مارسيل خليفة، والفنانة المغربية نجاة اعتابو، والفنان الفلسطيني فرج سليمان، والفنان الإيطالي ماريو بيوندي، والفنانة البرتغالية ماريزا، إلى جانب عدد من الفنانين التونسيين، بينهم صوفية صادق، وشكري بوزيان، والموسيقار ظافر يوسف.

كما تشمل الدورة مشاركة الفنانين اللبنانيين آدم ويارا، ضمن برنامج موسيقي متنوع يجمع بين التجارب العربية والعالمية.

ويخصص المهرجان مساحة للأعمال الموسيقية التونسية الجديدة، من بينها عرض “لايف ويز أوركسترا” لنور عرجون وسليم عرجون، و”صدى الأطلس” لعطيل معاوي، و”دوليشة” لبثينة نابولي، و”نوستالجيك” لمهدي المولهي، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتقديم تجارب موسيقية معاصرة.

ويتضمن البرنامج المسرحي عروض “جاكراندا” للمخرج نزار السعيدي، و”هوما” للمخرجة سيرين قنون، و”روضة العشاق” للمخرج معز العاشوري.

وقال مدير المهرجان نجيب الكسراوي إن الدورة الـ60 تتميز بانفتاحها على محيطها المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي، إلى جانب استقبال مشاركات فنية عالمية، موضحًا أن الفعاليات تختتم بحفل تحييه الفنانة صوفية صادق بالتزامن مع العيد الوطني للمرأة في تونس.

وأشار الكسراوي إلى أن البرنامج يجمع بين أنماط موسيقية متعددة تشمل الموسيقى العالمية والملتزمة، والإيقاعات الشبابية الحديثة، وعروض الهيب هوب التونسي وموسيقى “الأفروبوب”، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات الجماهيرية.

وشهدت بعض عروض الدورة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، إذ نفدت تذاكر عدد من الحفلات خلال ساعات من طرحها، من بينها حفلات مارسيل خليفة وآدم ويارا، وهو ما اعتبره المنظمون مؤشرًا على نجاح التوازن بين القيمة الفنية والجاذبية الجماهيرية.

وتأسس مهرجان الحمامات الدولي عام 1964، ويقام في المركز الثقافي الدولي بالحمامات، ويعد ثاني أبرز مهرجان ثقافي في تونس بعد مهرجان قرطاج الدولي، ومن أهم المنصات الفنية التي تجمع مبدعين من مختلف أنحاء العالم.