بمشاركة 12 دولة و100 رياضي.. بطل ليبي يتألق في «بطولة إفريقيا المفتوحة للجودو»

حقق البطل الليبي “ياسين قرمانلي”، القلادة الفضية في “بطولة إفريقيا المفتوحة للجودو”، التي أقيمت في تونس.

وبحسب وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، جاء هذا التتويج “بعد أداء مميز تمكن من خلاله الفوز في ثلاث مباريات متتالية، متغلبًا على نظرائه بروح قتالية عالية ومهارات فنية متميزة بالبطولة التي شهدت مشاركة 12 دولة و100 رياضي”.

البطل #ياسين_قرمانلي يحقق القلادة الفضية في بطولة إفريقيا المفتوحة للجودو، التي أقيمت في تونس. جاء هذا التتويج بعد أداء… تم النشر بواسطة ‏وزارة الرياضة بدولة ليبيا Ministry of Sports Libya‏ في الأحد، ١٦ فبراير ٢٠٢٥