بمشاركة 13 ألف طالب.. اختتام المرحلة الخامسة من مشروع «التعليم الاستدراكي»

شهد وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، صباح اليوم، فعاليات الحفل الختامي للمرحلة الخامسة من مشروع التعليم الاستدراكي، الذي أقيم بفندق كورنثيا – طرابلس، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، وعدد من مديري الإدارات والمراقبين التربويين، إلى جانب ممثلين عن منظمة اليونيسف.

وفي كلمته خلال الحفل، أشاد الوزير بجهود كافة الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع، مثمنًا ما حققه من أثر إيجابي ملموس في تعزيز التحصيل الدراسي للتلاميذ، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار دعم المشروع، بما في ذلك صرف المكافآت المالية المستحقة للمعلمين والمشرفين المشاركين فيه.



وانطلقت المرحلة الخامسة من المشروع في 15 يونيو واختُتمت في 30 يوليو 2025م، حيث شهدت هذا العام مشاركة واسعة لـ13,500 تلميذ وتلميذة موزعين على 173 مركزًا تعليميًا ضمن 53 مراقبة تربية وتعليم بمختلف أنحاء البلاد.

ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف، ويستهدف تعويض الفاقد التعليمي في المواد الأساسية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والرياضيات، لتلاميذ الشق الأول من مرحلة التعليم الأساسي.

ويعد التعليم الاستدراكي أحد البرامج النوعية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى دعم العملية التعليمية، وتقليص فجوة التعلم الناتجة عن الانقطاعات الدراسية، بما يسهم في تعزيز فرص التلاميذ في تحقيق تحصيل علمي متوازن وعادل في مختلف المناطق.