بمشاركة 13 فريقاً.. افتتاح بطولة «قدامى الرياضيين» في طرابلس

انطلقت صباح اليوم الأحد، وعلى أرضية ملعب الاتحاد العسكري في طرابلس، فعاليات بطولة قدامى الرياضيين لوحدات الجيش الليبي في نسختها الثانية، تحت شعار “الرياضة تجمعنا”، وذلك برعاية رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وإشراف الاتحاد الرياضي العسكري فرع المنطقة الغربية.

وشهدت البطولة مشاركة 13 فريقًا يمثلون مختلف الوحدات العسكرية، بحضور مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء نوري الشنوك، ومدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد عبدالناصر عون، وعدد من الضباط وضباط الصف بالإضافة إلى رياضيين قدامى.

وافتتحت البطولة بمباراة قوية جمعت بين فريق الاتحاد الرياضي العسكري وفريق إدارة التوجيه المعنوي، حيث انتهت المباراة بفوز الاتحاد العسكري 4-1.

وفي اللقاء الثاني، فاز فريق جهاز البحوث التطبيقية على إدارة الشرطة العسكرية بخمسة أهداف دون مقابل، ليعلن عن استعداده للمنافسة على اللقب.

وتأتي هذه البطولة في إطار سعي رئاسة الأركان العامة لتعزيز الروح الأخوية بين منتسبي الجيش الليبي وتأكيد أهمية الرياضة في تعزيز الانضباط والعمل الجماعي.