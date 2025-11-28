بمشاركة 22 منتخباً.. قطر تستضيف النسخة الـ«11» من كأس العرب

أعلنت المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب 2025 قوائم لاعبيها النهائية، استعداداً لانطلاق النسخة الحادية عشرة من البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025.

وتُقام المباريات على ستة ملاعب سبق أن احتضنت مباريات كأس العالم 2022، ما يعزز جودة التنظيم ويتيح تجربة كروية متكاملة للاعبين والجماهير.

ويشارك في البطولة 22 منتخبًا عربيًا، أبرزها قطر، تونس، سوريا، فلسطين، السعودية، المغرب، عمان، مصر، الإمارات، الكويت، الجزائر، العراق، البحرين، والسودان، وتضم القوائم مزيجًا من لاعبين محليين وأسماء بارزة على مستوى القارة تحت إشراف مدربين ذوي خبرة واسعة.

ومن أبرز المنتخبات:

قطر بقيادة جولين لوبيتيجي، مع لاعبين مثل أكرم عفيف ومحمد مونتاري.

تونس بقيادة سامي الطرابلسي، ويبرز فيها فرجاني ساسي وعمر لعيوني.

سوريا بقيادة خوسيه لانا، ويضم عمر خربين وياسين سامية.

السعودية بقيادة هيرفي رينارد، ويبرز فيها سالم الدوسري وصالح الشهري.

المغرب بقيادة طارق السكتيوي، ويضم عبد الرزاق حمد الله وأشرف بن شرقي.

كما تضم البطولة فرق فلسطين، عمان، جزر القمر، مصر، الأردن، الإمارات، الكويت، الجزائر، العراق، البحرين والسودان، مع قوائم مكتملة من حراسة المرمى حتى خط الهجوم، ما يعكس استعدادات شاملة وجاهزية عالية قبل انطلاق المنافسات.

هذا وتُقام بطولة كأس العرب منذ عام 1963، وكانت آخر نسخة في 2021، حيث شهدت مشاركة 16 منتخبًا عربيًا. وتعتبر البطولة منصة لظهور اللاعبين الجدد وتقييم الفرق قبل الاستحقاقات القارية مثل كأس آسيا وكأس إفريقيا.