بمشاركة 26 زعيماً.. الصين تستعد لإحياء الذكرى الـ80 للانتصار بـ«الحرب العالمية الثانية»

أعلنت الصين، اليوم الخميس، عن مشاركة 26 زعيمًا من قادة الدول الأجنبية في فعاليات الذكرى الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، المقررة يوم 3 سبتمبر المقبل في بكين.

وقال مساعد وزير الخارجية الصيني، هونغ لي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الأعلى لكوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيحضرون هذه الفعاليات، مؤكدًا أن زيارة بوتين تجسّد عزم الصين وروسيا على الدفاع عن نتائج الحرب العالمية الثانية وتعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في العصر الجديد.

وأشار هونغ لي إلى أن الصين والاتحاد السوفييتي السابق كانا ساحتي القتال الرئيسيتين في الحرب العالمية الثانية في آسيا وأوروبا، وقدمتا تضحيات جسيمة، حيث حارب شعبي البلدين جنبًا إلى جنب، مساهمين بشكل حاسم في الانتصار على الفاشية.

وأضاف أن هذا العام يصادف أيضًا الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة، مشددًا على أهمية تعزيز سلطة المنظمة الدولية وتطبيق التعددية الحقيقية في ظل البيئة الدولية المتغيرة.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غيو جياكون، أن بلاده وجّهت احتجاجات شديدة اللهجة إلى الجانب الياباني وطالبت بتوضيح حول تقارير تفيد بأن طوكيو حاولت الضغط على دول أوروبية وآسيوية لعدم المشاركة في فعاليات يوم النصر، بما في ذلك العرض العسكري المقرر في 3 سبتمبر.

وأوضح جياكون أن الحكومة الصينية ستقيم هذه الفعالية لتذكر التاريخ وتكريم الشهداء وتعزيز السلام وصنع المستقبل.

وسينظم جيش التحرير الشعبي الصيني عرضًا عسكريًا ضخمًا، إلى جانب إصدار فيديو بعنوان “المدافعون”، يبرز دور الجيش في حفظ السلام والإغاثة من الكوارث وحماية المواطنين الصينيين في الخارج.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الاحتفاء بالتضحيات التاريخية للشعب الصيني وشركائه في الحرب العالمية الثانية، وتعكس التزام الصين بتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس وغيرها من المنصات الدولية، لبناء مستقبل أكثر إشراقًا للبشرية.