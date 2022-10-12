بمشاركة 26 فريق.. انطلاق الدوري الممتاز «ب» موسم 2023-2024

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن انطلاق النسخة الجديدة من دوري الممتاز «ب» بداية من موسم 2023-2024 خلفًا للدوري الممتاز، من حيث الأهمية، ويليها مسابقات الدرجة الأولى والثانية والثالثة.

وتضم المسابقة الجديدة في موسمهما الأول 26 فريقاً، وهم الفريقان الهابطان من الدوري الممتاز الموسم الحالي، و24 فريقاً من فرق الدرجة الأولى لهذا الموسم، وفق آليّة ستعمل بها لجنة المسابقات العامة لتحديد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز «ب».

من جانبه، قرر اتحاد الكرة إطلاق مسابقة الدوري الممتاز لفئة الشباب تحت سن الـ20 عاما، وفقا لنظام دوري الأكابر بمجموعتين، تضم كل مجموعة الفرق التي تلعب فئة الأكابر فيها بالدوري الممتاز.