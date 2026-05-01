بمشاركة 30 دولة.. اختتام مناورات «الأسد الإفريقي» في تونس

اختتمت السلطات التونسية فعاليات التمرين العسكري المشترك التونسي الأمريكي “الأسد الإفريقي 2026” في مدينة بنزرت شمالي البلاد، بمشاركة أكثر من 500 عسكري من القوات المسلحة التونسية والجيش الأمريكي، ضمن أحد أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان، إن اختتام الجزء التونسي من التمرين جرى بحضور قيادات عسكرية ومدنية من تونس والولايات المتحدة، إلى جانب مراقبين من دول صديقة، في ختام مرحلة امتدت منذ 13 أبريل.

وأوضحت الوزارة أن التمرين شمل تدريبات برية وجوية وبحرية، إضافة إلى تمارين تطبيقية في مجالات متعددة، بهدف تعزيز التنسيق العملياتي بين القوات المشاركة وتحسين قدراتها في مواجهة مختلف السيناريوهات الميدانية.

وأضاف البيان أن النسخة الثانية والعشرين من التمرين، الذي تستضيف تونس جزءًا منه للمرة التاسعة، حققت أهدافها في مجالات التخطيط وتنفيذ العمليات والدعم اللوجستي، بما يعزز الجاهزية المشتركة للقوات.

كما تمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم وتعزيز قابلية العمل المشترك والتنسيق متعدد الأطراف، خاصة في مواجهة التهديدات غير التقليدية والاستجابة للأزمات العابرة للحدود.

ويُعد تمرين “الأسد الإفريقي 2026” من أبرز المناورات العسكرية في القارة، ويُجرى خلال الفترة الممتدة من 13 أبريل إلى 8 مايو، بمشاركة قوات من أكثر من 30 دولة، بقيادة الولايات المتحدة والمغرب، مع استضافة تونس وغانا والسنغال لأجزاء مختلفة من التمرين.

ويهدف هذا التمرين، الذي يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحرب الحديثة، إلى رفع مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود، ضمن إطار تعاون عسكري دولي واسع.