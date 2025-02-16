بمشاركة 30 دولة بينها أمريكا وروسيا والصين.. انطلاق مناورات دولية في إندونيسيا

بمشاركة أكثر من 30 دولة، بينها روسيا والولايات المتحدة والصين، انطلقت في “جزيرة بالي” الإندونيسية مناورات بحرية دولية تحت اسم “كومودو 2025”.

وقال رئيس أركان البحرية الإندونيسية، الأدميرال محمد علي: “يُعقد تمرين “كومودو” البحري المتعدد الأطراف هذا العام للمرة الخامسة، ومن خلال إجراء هذه المناورات باستمرار، أعربت البحرية الإندونيسية دائماً عن التزامها القوي بالتعاون العالمي”.

وقال: “سنعمل معاً خلال الأيام القليلة المقبلة على تنفيذ تدريبات إنسانية وإغاثية والاستجابة للكوارث، سواء في البر أو في البحر”.

هذا “ووصلت في وقت سابق، مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تضم الفرقاطتين “ريزكي” و”بطل روسيا ألدار تسيدينجابوف” دعماً للناقلة البحرية المتوسطة “بيتشينغا” إلى مياه جزيرة بالي الإندونيسية للمشاركة في المناورات الدولية “كومودو-2025”.