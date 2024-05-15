بمشاركة 300 شركة.. انطلاق فعاليات الدورة الـ50 لمعرض طرابلس الدولي

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، معرض طرابلس الدولي في دورته الـ50، يوم أمس الثلاثاء، بحضور وزراء المالية، الصناعة والمعادن، السياحة، البيئة، ووكلاء الوزارة ورئيس إدارة الهيئة العامة للمعارض ومدير عام معرض طرابلس الدولي، وعدد من رؤساء مجالس إدارات الجهات التابعة للوزارة ورؤساء الغرف التجارية، وعدد من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، ولفيف من أصحاب الأعمال والشركات والمشاركين بالمعرض.

واشار الحويج في كلمته خلال حفل الافتتاح، إلى أهمية تنظيم هذا المعرض لما له دور كبير في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، وخلق فرصة حقيقة للشركة بين القطاع المحلي والاجنبي.

وقام الوزير والضيوف المشاركون في الافتتاح، بجولة في المعرض اطلع خلالها على أجنحة معرض.

وعلى هامش المعرض سيتم عقد لقاءات بين الشركات الليبية والأجنبية في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والامن الغذائي، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات.

يشار إلى أن معرض طرابلس الدولي يشهد في نسخته الـ50 مشاركة أكثر من 300 شركة، ومشاركة دولية من مصر وتونس وايطالية وتركيا والجزائر وإندونيسيا والسعودية وإيران بمختلف المجالات.

وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 15 حتى 21 مايو 2024.

وزير الاقتصاد والتجارة يفتتح فعاليات معرض طرابلس الدولي في دورته الـــــــ 50 . أفتتح وزير الاقتصاد والتجارة السيد /… تم النشر بواسطة ‏وزارة الإقتصاد والتجارة – ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٤ مايو ٢٠٢٤