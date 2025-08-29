بمشاركة 36 فريقاً.. «يويفا» يعلن مكافآت ضخمة لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن تفاصيل الجوائز المالية للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026، الذي يشهد مشاركة 36 فريقاً للمرة الثانية في تاريخ البطولة، بمجموع جوائز يصل إلى نحو 2.5 مليار يورو.

وبحسب ما كشفه “يويفا”، سيحصل كل فريق مشارك في دور المجموعات الموحدة على مخصصات أساسية بقيمة 18.62 مليون يورو، إضافة إلى 2.1 مليون يورو عن كل فوز و700 ألف يورو عن كل تعادل.

أما توزيع المكافآت للأدوار الإقصائية فيوضح أن:

الأندية المتأهلة لدور الـ16 ستحصل على 11 مليون يورو، بينما يحصل المتنافسون في الأدوار السابقة على مليون يورو فقط.

فرق ربع النهائي ستحصل على 12.5 مليون يورو إضافية، ونصف النهائي على 15 مليون يورو، في حين ينال طرفا النهائي 18.5 مليون يورو.

البطل سيحصل على 6.5 مليون يورو إضافية، ليصل مجموع مكافآته إلى نحو 90 مليون يورو في حال التتويج بالنهائي الذي سيقام على ملعب “بوشكاش أرينا” في بودابست يوم 30 مايو 2026.

كما أضاف “يويفا” مكافأة تأهل للمرحلة الجماعية بقيمة مبدئية 275 ألف يورو لكل فريق، يمكن أن تصل للفريق الأعلى تصنيفاً إلى 9.9 ملايين يورو إضافية. وتم تخصيص 30 مليون يورو للأندية التي شاركت في الجولات السابقة، فيما ستحصل الأندية التي لم تتأهل إلى الدور الرئيسي على 4.29 ملايين يورو.

ويبلغ إجمالي ميزانية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمسابقات الأوروبية هذا الموسم 3.317 مليارات يورو، منها 2.467 مليار يورو (74.38%) مخصصة لدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، و565 مليون يورو (17.02%) للدوري الأوروبي، و285 مليون يورو (8.60%) لدوري المؤتمرات.

وبذلك، تؤكد “يويفا” استمرار دوري أبطال أوروبا كأبرز المسابقات القارية من حيث الجوائز المالية، ما يعزز المنافسة بين الأندية ويحفزها على تقديم أفضل مستوياتها على الصعيد الأوروبي.

تفاصيل مكافآت دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026:

المكافآت المضمونة: 18.62 مليون يورو لكل فريق

الفوز في مرحلة المجموعات: 2.1 مليون يورو

التعادل: 700 ألف يورو

المركز الأول إلى الثامن: 2 مليون يورو

المركز التاسع إلى الـ16: مليون يورو

دور الـ16: 11 مليون يورو

ربع النهائي: 12.5 مليون يورو

نصف النهائي: 15 مليون يورو

الوصيف: 18.5 مليون يورو

البطل: 6.5 مليون يورو