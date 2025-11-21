بمشاركة 50 دولة.. مصر تستضيف أكبر معرض دفاعي في إفريقيا والشرق الأوسط

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية “إيديكس 2025” في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، بمشاركة قياسية تضم أكثر من 450 عارضًا يمثلون 50 دولة حول العالم.

ويُعدّ المعرض الحدث الأكبر في مجالات التسليح والدفاع على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، مع أجنحة وطنية لـ25 دولة، تشمل القوى الكبرى في الصناعة الدفاعية مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا، إضافة إلى دول إقليمية مثل الهند وباكستان والإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع حضور وفود رسمية ودبلوماسية من أكثر من 100 دولة، فيما يتوقع المعرض استقبال نحو 45 ألف زائر من المهتمين بأحدث التطورات في المجالات الدفاعية والأمنية.

ويقدّم “إيديكس 2025” منصة لعرض أحدث الابتكارات في قطاعات المركبات البرية وأنظمة الدفاع الجوي والساحلي وبناء السفن، إضافة إلى الأمن السيبراني والأنظمة الذاتية وغير المأهولة مثل الطائرات والمركبات المسيرة، فضلاً عن تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية ومعدات التدريب والمحاكاة.

ويعزز تنظيم مصر لهذا الحدث الدولي مكانتها الاستراتيجية كبوابة رئيسية للصناعات الدفاعية إلى أفريقيا وآسيا، ويوفر فرصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية بين كبار المصنّعين والشركات العالمية.

هذا وانطلقت النسخة الأولى من معرض “إيديكس” في 2018، وسرعان ما أصبح الحدث منصة رئيسية لتقديم أحدث الابتكارات الدفاعية، ما يعكس حرص مصر على تطوير قدراتها الصناعية الدفاعية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.