بمشاركة 50 دولة.. مصر تستضيف مؤتمر «الشراكة الروسية الإفريقية»

انطلقت صباح اليوم السبت بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى “الشراكة الروسية – الإفريقية”، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية، إلى جانب حضور واسع على المستوى الوزاري وممثلين عن عدد من المنظمات الإقليمية.

وتسلط النسخة الثانية من المنتدى الضوء على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة، استمرارًا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي نوفمبر 2024، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين روسيا والدول الإفريقية.

وشهدت الجلسة العامة الأولى مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث أكد عبد العاطي أن المنتدى خطوة عملية لتعزيز التعاون القاري والدولي، مشيرًا إلى أهميته في دعم أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وأعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن اعتزاز بلاده بالشراكة الروسية – الإفريقية، واصفًا إياها بالركيزة المهمة لبناء نظام دولي أكثر عدالة وإنصافًا يقوم على المساواة بين الأمم واحترام التعددية. وأضاف عطاف أن التوافق السياسي بين روسيا والدول الأفريقية يشكل عنصرًا أساسيًا في دعم القضايا العادلة، كما أثنى على التعاون في مواجهة التطرف والإرهاب وتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

من جانبه، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحضور بدر عبد العاطي وعدد من كبار المسؤولين، حيث طلب نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا تقديره لمسار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا والنمو المستمر في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأشار السيسي إلى أهمية تعزيز التعاون في مشاريع كبرى مثل المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحطة الضبعة النووية، إضافة إلى ملفات التعاون الاستراتيجي الأخرى.

ونقل لافروف تحيات الرئيس الروسي لنظيره المصري، معربًا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية والبناء على تفاهمات زيارة السيسي لموسكو في مايو 2025.

كما تناول اللقاء ملفات إقليمية ودولية مشتركة، شملت قطاع غزة والسودان وليبيا، مع التأكيد على ضرورة وقف الحرب وحفظ سيادة الدول وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد السيسي دعم مصر لكافة الجهود لحل الأزمة سياسيًا واستعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للجهود الدولية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وفود الدول المشاركة في منتدى الشراكة “روسيا – إفريقيا”، أن مصر لا تواجه أي إشكالية مع إثيوبيا، مشددًا على أن المطلب الوحيد للقاهرة هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح السيسي، وفق بيان الرئاسة المصرية، أن سياسة مصر ثابتة في عدم التدخل في شؤون الدول وعدم زعزعة استقرارها، مؤكدًا أن مصر لم توجه أي تهديد لإثيوبيا، إيمانًا منها بأن الخلافات تُحل عبر الحوار والحلول السياسية، وأن الحلول العسكرية ليست مخرجًا للأزمات.

وأشار الرئيس المصري إلى أهمية البنية الأساسية القوية في إفريقيا، باعتبارها ركيزة لتحقيق الاستقرار وتقليص النزاعات، ودفع عجلة التقدم، مما يمنح الشعوب الأمل ويعزز فرص التنمية المستدامة.

ومنتدى “الشراكة الروسية – الإفريقية” أُنشئ عام 2019 لتعزيز الحوار الاقتصادي والسياسي بين روسيا والدول الأفريقية، وشمل قمتين في سوتشي عام 2019 وسانت بطرسبرغ عام 2023، إلى جانب المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.

ويعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مع دعم أهداف التنمية المستدامة للقارة، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، بما يعكس الدور الفاعل للدول الإفريقية في الشأن الدولي.