بمشاركة 6 آلاف عارض.. مصر تحتضن «معرض القاهرة الدولي للكتاب»

تحتضن مصر “فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في 23 يناير الجاري، ويستمر لغاية 6 فبراير المقبل”.



وصرح وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن “شعار معرض القاهرة لهذا العام تحت عنوان “اقرأ.. في البدء كانت الكلمة”.

وأضاف هنو، أن “الوزارة ستهدي الشعب المصري “مليون كتاب”، من خلال فعاليات المعرض”.

وأوضح أن “المعرض سيتضمن العديد من الفعاليات، حيث يشارك أكثر من 6 آلاف عارض في فعاليات المعرض”.

من جانبه، صرح الدكتور أحمد بهي الدين، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته للعام الحالي 2025، بأن “معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح منصة حقيقية لتقديم عصارة الفكر والإبداع”.

وأشار بهي الدين، إلى أن “نحو 6 آلاف عارض، ونحو 80 دولة، يشاركون في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وعشرات الفعاليات الهامة بحضور ومشاركة الهيئات والمنظمات”.

هذا “وتحلّ سلطنة عُمان ضيف شرف على هذه الدورة من المعرض، فيما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير، العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية المعرض، وكذلك الكاتبة فاطمة معدول، شخصية معرض كتاب الطفل”.