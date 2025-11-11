بمشاركة 60 طالباً.. انطلاق مسابقة «حفظ القرآن الكريم» على مستوى ليبيا

انطلقت صباح اليوم في بلدية زليتن فعاليات مسابقة القرآن الكريم على مستوى ليبيا، تحت شعار «كتاب الله يجمعنا»، بمشاركة 60 طالبًا، بإشراف إدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية والتعليم وتنفيذًا لخطة النشاط المدرسي للعام الدراسي 2025-2026م.

وافتتح المسابقة مدير إدارة النشاط المدرسي، الأستاذ سالم بوعيشة، حيث يتنافس 40 مشاركًا في حفظ القرآن الكريم، و20 مشاركًا في الخطابة.

وتهدف المسابقة إلى ترسيخ القيم القرآنية بين الناشئة، وتعزيز روح التنافس الشريف في حفظ وتجويد القرآن الكريم، ضمن البرامج الثقافية والتربوية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.