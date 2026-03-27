بمشاركة 98 شركة دولية.. ليبيا تستعد لإطلاق معرضها السنوي لـ«الغذاء»

أدى رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، المهندس عصام العول، زيارة ميدانية إلى معرض طرابلس الدولي لمتابعة التجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دورته السابعة للعام 2026، والذي تنظمه شركة الدولية بإشراف ودعم من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

ورافق المهندس العول خلال الجولة كل من المدير العام لمعرض طرابلس الدولي، شكري الطيب، والمدير التنفيذي لشركة الدولية، هيثم قرواش، حيث اطلعوا على جاهزية الأجنحة المخصصة للشركات العارضة، ومستوى تجهيز القاعات المخصصة للاجتماعات الثنائية B2B وورش العمل المزمع تنفيذها على هامش فعاليات المعرض.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على الأهمية الاستراتيجية لمعرض ليبيا للغذاء، باعتباره منصة اقتصادية محورية تجمع كبرى الشركات المحلية والعربية والدولية، مشددًا على ضرورة تقديم المعرض بصورة تعكس مكانة ليبيا في تنظيم المعارض المتخصصة.

وتشهد النسخة السابعة للمعرض مشاركة دولية واسعة تضم 98 شركة أجنبية من 14 دولة، إلى جانب مشاركة محلية تفوق 100 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية وتجهيز المصانع وخطوط الإنتاج وتجهيز المطاعم والمقاهي وتقنيات التعبئة والتغليف.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات معرض ليبيا للغذاء يوم 29 مارس الجاري وتستمر حتى 1 أبريل 2026، ليكون الحدث محطة اقتصادية وتجارية مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية ودعم قطاع الصناعات الغذائية في ليبيا.

هذا ويعد معرض ليبيا للغذاء من أهم المعارض المتخصصة في شمال أفريقيا، حيث يوفر منصة للشركات المحلية والدولية لعرض أحدث المنتجات والتقنيات في مجالات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وخطوط الإنتاج.

ويعتبر هذا المعرض فرصة لتعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يساهم في نقل الخبرات الدولية إلى السوق الليبية وتحفيز نمو القطاع الغذائي المحلي.