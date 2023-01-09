بمعدل إصابة يفوق الـ10%.. «السايح» يُوضح نتائج المسح الوطني عن أمراض العيون

أعلن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح عن الانتهاء من المسح الوطني الخاص بمرض الجلوكوما «الماء الازرق» والذي استهدف مدن غات، أوباري، بنت بية، البركت، والكفرة.

وأوضح السايح في تدوينة عبر موقع فيسبوك أنّه جرى الكشف على 1816 مشارك في هذا المسح، مشيرا إلى أنّ مرض الجلوكوما يعتبر ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.

وتابع السايح أنّه جرى إجراء 32 تدخل طبي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى، مضيفا أنّ 11.18% من الحالات الذين جرى تشخيصهم مصابين بمرض الجلوكوما وهذا يعتبر مؤشر خطير جدا.

وأضاف السايح أنّ دعم الجنوب الليبي في هذا الامر يعتبر أمن قومي، وأنّه يجب وضع برنامج خاص بهذا المرض والبدأ في تنفيذه، وفقا لقوله.