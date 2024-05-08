بمقترح ليبي.. تحديد يوم عالمي لكرة القدم

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، قرارا بإعلان يوم 25 مايو، يوما عالميا لكرة القدم.

ويصادف يوم (25 مايو)، الذكرى المئوية لأول بطولة دولية لكرة القدم في التاريخ والتي أقيمت في 25 مايو 1924 خلال الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

مشروع القرار الذي قدمه مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، تم تبنيه من قبل الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا بالإجماع ، وشارك في رعايته أكثر من 160 دولة.

وقال السني، الذي قدم القرار، أمام الجمعية العامة إن “كرة القدم هي اللعبة رقم واحد التي يتم لعبها ومتابعتها في أنحاء العالم”.

لكنه أكد أن كرة القدم هي أكثر من مجرد لعبة لكل الأعمار، تتم ممارستها في الشوارع والقرى والمدارس والساحات من أجل المتعة والمسابقات.

وأضاف أنه بسبب “موقعها الذي لا مثيل له” في عالم الرياضة، فإن “كرة القدم تعد لغة عالمية يتم التحدث بها في أرجاء العالم، وتتجاوز الحواجز الوطنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية”.

كما ذكر أن اللعبة باتت “منصة محورية” تدعم المساواة بين الجنسين والاندماج المجتمعي، على “أرضية مشتركة يلتقي فيها الأفراد من خلفيات مختلفة، في تعزيز للتفاهم والتسامح والاحترام والتضامن المتبادل”.

ويشجع القرار جميع الدول على دعم كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية كأداة لتعزيز السلام والتنمية وتمكين النساء والفتيات.

ورحب دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة، باعتماد القرار. وقال: “إن كرة القدم، مثل العديد من الألعاب الرياضية الأخرى، تعتمد على قيم الصداقة الحميمة والعمل الجماعي واللعب النظيف والتسامح، وهي أداة لبناء السلام والتضامن في جميع أنحاء العالم”.