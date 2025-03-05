بملاعب كأس العالم قطر.. المنتخب الليبي يخوض مباراة ملحق كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن موعد بداية بطولة “كأس العرب”، والتي تستضيفها دولة قطر تحت مسمى بطولة كأس العرب 2025 والتي ستقام على نفس ملاعب كأس العالم 2022.

وبعد الإشادة بالنجاح الكبير التي حققتها النسخة الماضية من البطولة، فقد سارع “الفيفا” إلى تنظيم هذه النسخة أيضاً على ذات الملاعب، وتنطلق تصفيات الملحق بهذه البطولة خلال أيام 25 و26 نوفمبر المقبل وتشهد هذه التصفيات المؤهلة للبطولة مشاركة المنتخب الليبي، بينما ستقام هذه البطولة بداية من دوري المجموعات خلال أيام 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وسبق أن لعبت ليبيا بقيادة المدير الفني الإسباني خافيير كليمنتي الملحق في النسخة الماضية 2022 أمام السودان والتي انتهت بنتيجة المباراة آنذاك هدف نظيف لصالح المنتخب السوداني من ضربة الجزاء، وحُرم المنتخب الليبي من المشاركة في هذه البطولة العربية.