بملايين الدولارات.. من هم ملوك الاعتمادات في ليبيا؟

قال موقع أفريكا أنتجلنس الفرنسي إنّ مصرف ليبيا المركزي منح اعتمادات لاستيراد سلع غذائية بقيمة 8.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 69٪ من إجمالي إنفاق ليبيا بالعملة الأجنبية لعام 2022.

وذكر الموقع أنّ هذا المبلغ كبير جدا بالنظر إلى التأثير الكبير للحرب بين روسيا وأوكرانيا على ليبيا والتي تعتمد على البلدين في استيراد 88٪ من احتياجاتها من الحبوب.

وبيّن الموقع أنّ مجموعة الشركات الكبيرة في المنطقة الغربية هي المستفيد الرئيسي من فتح الاعتمادات المستندية من مصرف ليبيا المركزي.

وكشف الموقع أنّ المجموعات الغذائية الزراعية الرائدة في منطقة طرابلس الكبرى، تحصلت على اعتمادات تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار.

وأوضح الموقع أنّ شركة النسيم للصناعات الغذائية تحصلت على أكبر نسبة من الاعتمادات بقيمة إجمالية 133 مليون دولار هذا العام.

وأضاف الموقع أنّ شركة المزرعة تحصلت على ثاني أكبر نسبة من الاعتمادات بقيمة 127.9 مليون دولار من مصرف ليبيا المركزي للعام الجاري.

وتابع الموقع أنّ شركة إفريقية متخصصة في تعبئة الزجاجات وتعمل تحتها العلامة التجارية بيبسي تحصلت على ثالث أكبر نسبة من الاعتمادات بقيمة 123.7 مليون دولار.

وأشار الموقع إلى أنّ مجموعة الساحي تحصلت اعتمادات بقيمة 92 مليون دولار، في حين تحصلت شركة الجيد على اعتمادات بقيمة 76 مليون دولار.