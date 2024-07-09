بمليار دولار.. «بي واي دي» الصينية توقع اتفاق بناء مصنع في تركيا

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، إن شركة “بي واي دي أوتو BYD“ الصينية للسيارات الكهربائية وقعت اتفاقية مع الحكومة التركية لبناء مصنع كلفته مليار دولار في تركيا لإنتاج 150 ألف سيارة سنويا.

ونشر كاجر صورا على منصة «إكس» تظهر اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وانغ تشوانفو الرئيس التنفيذي لشركة BYD خلال مراسم التوقيع على اتفاقية المصنع.

وقال كاجر: “نتصور أن تشيد الشركة منشأة لإنتاج السيارات الكهربائية الهجينة التي يمكن إعادة شحنها بطاقة سنوية تبلغ 150 ألف مركبة ومركزا للبحث والتطوير للتكنولوجيا المستخدمة في التنقل في بلادنا باستثمار يبلغ نحو مليار دولار”.

وفي الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن شركة صناعة السيارات الصينية قوانغتشو أوتوموبيل جروب تجري محادثات مع شركة BYD التركية لتصنيع السيارات الكهربائية بخصوص مشروع إنتاج محتمل.

الرئيس أردوغان يستقبل أعضاء مجلس إدارة شركة "BYD" للسيارات الكهربائية الصينيةhttps://t.co/udUF1I1KFX pic.twitter.com/Gl2d7SYSmM — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) July 8, 2024

يُشار إلى أن بي واي دي (بالإنجليزية: BYD)‏ هي شركة تصنيع سيارات ومحركات وشاحنات، تأسست في سنة 1995 كجزء من شركة لصناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن تحمل الاسم ذاته، مما جعلها سادس أكبر شركة صينية لصناعة السيارات على اساس الوحدات المباعة، ويقع مقرها في شنجن، غوانغدونغ.