بمليار دولار.. «بي واي دي» الصينية توقع اتفاق بناء مصنع في تركيا

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 9 يوليو 2024 - 20:59 نُشر: الثلاثاء، 9 يوليو 2024 - 20:59
اقتصاد
ويكيبيديا
بناء مصنع لإنتاج 150 ألف سيارة سنويا

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، إن شركة “بي واي دي أوتو BYD الصينية للسيارات الكهربائية وقعت اتفاقية مع الحكومة التركية لبناء مصنع كلفته مليار دولار في تركيا لإنتاج 150 ألف سيارة سنويا.

ونشر كاجر صورا على منصة «إكس» تظهر اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وانغ تشوانفو الرئيس التنفيذي لشركة BYD خلال مراسم التوقيع على اتفاقية المصنع.

وقال كاجر: “نتصور أن تشيد الشركة منشأة لإنتاج السيارات الكهربائية الهجينة التي يمكن إعادة شحنها بطاقة سنوية تبلغ 150 ألف مركبة ومركزا للبحث والتطوير للتكنولوجيا المستخدمة في التنقل في بلادنا باستثمار يبلغ نحو مليار دولار”.

وفي الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن شركة صناعة السيارات الصينية قوانغتشو أوتوموبيل جروب تجري محادثات مع شركة BYD التركية لتصنيع السيارات الكهربائية بخصوص مشروع إنتاج محتمل.

يُشار إلى أن بي واي دي (بالإنجليزية: BYD)‏ هي شركة تصنيع سيارات ومحركات وشاحنات، تأسست في سنة 1995 كجزء من شركة لصناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن تحمل الاسم ذاته، مما جعلها سادس أكبر شركة صينية لصناعة السيارات على اساس الوحدات المباعة، ويقع مقرها في شنجن، غوانغدونغ. 

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