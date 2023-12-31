بمناسبة السنة الجديدة.. «باتيلي» يُجدد دعوته للانخراط في حوار بناء

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الأحد، دعوته للقادة الليبيين، إلى الانخراط في حوار بناء، وجعل الوعد بإجراء الانتخابات حقيقة واقعة.

ونقلت الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على فيسبوك عن باتيلي قوله: “أتمنى أن يكون عام 2024 عاما للإنصات لصوت الشعب الليبي وتلبية مطالبه وتحقيق تطلعاته”.

وقال المبعوث الأممي: “أجدد دعوتي للقادة الليبيين، إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات شعبهم قبل كل شيء، وأدعوهم للالتئام والانخراط في حوار بناء، وجعل الوعد بإجراء الانتخابات حقيقية واقعة”.

وأضاف باتيلي: “لقد حان أوان العمل فاغتنموا الفرصة لإعادة اللحمة وبناء الثقة، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً لجميع الليبيين”.

تهنئة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد عبد اللهِ باتيلي بمناسبة العام الجديد 2024: تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في الأحد، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣