بمناسبة العيد.. إطلاق سراح 78 سجيناً من أسرى قوات حفتر

احتُفِل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل “الجديدة” في العاصمة طرابلس، الليلة، بإطلاق سراح 78 سجينا من أسرى قوات حفتر، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك.

وحضر الاحتفال وزير العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، ومندوب عن مجلس النواب، وعدد من وزراء الحكومة، ومندوب عن مكتب النائب العام، ورئيس جهاز الشرطة القضائية وأهالي السجناء.

وعبر الأهالي عقب الإعلان عن إطلاق سراح السجناء عن الفرح والابتهاج ليلة العيد، بإطلاق سراح أبنائهم، والتأكيد على أن ليبيا ستظل واحدة، وأن المصالحة الوطنية ستكون عنوان المرحلة القادمة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

من جانبهم عبر الشباب الذين تم إطلاق سراحهم عن شكرهم وتقديرهم لكل المؤسسات العدلية على حسن المعاملة التي تلقوها طيلة فترة تواجدهم في مؤسسة الإصلاح، مؤكدين أنهم سيعملون على لم الشمل ونبذ الخلافات والتوجه إلى العمل والبناء لليبيا.

الإفراج عن 78 نزيل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية بطرابلس الآن | بمناسة عيد الفطر المبارك وبمبادرة من وزيرة العدل حليمة إبراهيم.. الإفراج عن 78 نزيلا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية بطرابلس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ١٢ مايو ٢٠٢١

مؤسسة الأصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (امعتيقة) تقوم بتسليم عدد 78 شخص كانوا من ضمن الأسرى الذين تم القبض عليهم اثناء… تم النشر بواسطة ‏مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية‏ في الأربعاء، ١٢ مايو ٢٠٢١