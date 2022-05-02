بمناسبة العيد.. عفو ملكي مغربي في حق سجناء بينهم متهمون بالإرهاب

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا على 958 شخصا، منهم 29 محكومين في قضايا الإرهاب بعد مراجعتهم لمواقفهم الفكرية.

وأوضح بيان نشرته وزارة العدل المغربية أنّ العفو شمل 645 سجينا، و 284 شخصا في حالة سراح مدانون ابتدائيا ولم يصدر الحكم في حقهم استئنافيا.

ولفت البيان إلى أنّه جرى العفو على مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 29 نزيلا.

وفي نوفمبر الماضي الماضي، أعلنت إدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، استفادة 207 سجناء في قضايا إرهاب، من برنامج تأهيل وإعادة إدماج في المجتمع.