بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. البعثة الأممية تدعو إلى الكشف عن مصير «سرقيوة»

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنّ مشاركة المرأة الليبية في مواقع صنع القرار وإدماجها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ما تزال منخفضة.

البعثة الأممية وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرآة، شدّدت على ضرورة ضمان ترجمة حقوق الليبيات بما فيها تلك المنصوص عليها في الدستور الليبي إلى تشريعات فعالة تضمن مشاركة هادفة للمرأة في الحياة المدنية والسياسية للبلاد.

ودعت البعثة الأممية إلى وقف أعمال العنف والترهيب والاحتجاز التعسفي ضد النساء بشكل عام وخاصة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات والسياسيات في ليبيا، مشيرة إلى مرور قرابة 3 سنوات على اختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة.

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها إلى الإفراج الفوري عن عضو مجلس النواب سهام سرقيوة والكشف عن مكان وجودها، مشيرة إلى أنّه لن يتم التسامح مع إسكات أصوات النساء في مواقع صنع القرار والعاملات في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت البعثة الأممية التزامها الكامل بالعمل مع جميع الليبيين لتعزيز المشاركة الهادفة للمرأة ودورها بالغ الأهمية على جميع مستويات صنع القرار وإدماج وجهات نظرها بشكل تام في مسارات الحوار الليبي الثلاثة «السياسي والأمني والاقتصادي».