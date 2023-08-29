بمناسبة انتهاء فترة عملها.. «المنفي» يُشيد بجهود السفيرة البريطانية

أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن امتنانه وتقديره لجهود سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هوراندل التي بذلتها خلال فترة عملها في ليبيا، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير العلاقات بين ليبيا والمملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، السفيرة بمقر المجلس في طرابلس، بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبريطانيا لدى ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء بحث أهمية مسار المصالحة الوطنية والتعاون المشترك مع الجميع، وسُبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا.

كما تم التطرق إلى توحيد الجهود للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أسس سليمة تلبية لتطلعات الشعب الليبي.