بمناسبة حلول شهر رمضان.. «المنفي» يتلقى برقية تهنئة من الرئيس المصري

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي، اليوم السبت، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من رئيس جمهورية مصر العربية، “عبدالفتاح السيسي”.

وجاء في نص برقية الرئيس المصري، “أخي الرئيس الدكتور محمد يونس المنفي، يسرني والأمة الإسلامية تحتفل بحلول شهر رمضان المعظم الذي نستلهم من قيّمه السامية ومبادئه السمحة معاني التضامن والتآخي والتعاون، أن أرسل إليكم بأصدق التهاني الأخوبة وأطيب التمنيات، أعاده الله تعالى عليكم وعلى الشعب الليبي الشقيق بالخير واليمن والبركات، وأدعو الله “عزٌّ وجلَّ” أن يبارك جهودنا المشتركة، لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين بلدينا الشقيقين ومجابهة التحديات التى تمر بها الأمة من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار، وأتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة، ولشعبينا ولجميع الشعوب العربية والإسلامية المزيد من التقدم والازدهار”.