بمناسبة ذكرى «ثورة فبراير».. «الدبيبة» يفتتح «ميدان الشهداء والنافورة الرقمية» في طرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الاثنين، ميدان الشهداء والنافورة الرقمية بالعاصمة طرابلس، بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير، وذلك تزامنًا مع الذكرى الرابعة عشرة لثورة 17 فبراير.

وشارك الدبيبة المواطنين احتفالاتهم بهذه المناسبة، التي تضمنت فعاليات متنوعة، أبرزها موكب النور، الذي شارك فيه طلاب الكتاتيب وحفظة القرآن الكريم، إلى جانب عروض عسكرية وشرطية، وفقرة ليبيا واحدة، التي جسدت وحدة البلاد بتنوع مدنها ومناطقها.

وشهدت الاحتفالية أيضا عرضا جويا باستخدام طائرات الدرون، التي جسدت عددا من المشاريع الاستراتيجية ضمن مبادرة عودة الحياة، ومن بينها مشروع الطريق الدائري الثالث، ومطار طرابلس العالمي، بالإضافة إلى مشروعات الوحدات السكنية.

وحضر الاحتفالية عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من الدبلوماسيين والسفراء، إلى جانب أسر الشهداء والجرحى، تكريما لتضحياتهم خلال أحداث ثورة فبراير.

#طرابلس | 17 فبراير 2025 | رئيس الوزراء Abdulhamid Aldabaiba- عبدالحميد الدبيبة يعلن إعادة افتتاح ميدان الشهداء بعد إعادة تجديده وصيانته ضمن خطة #عودة_الحياة #ليبيا #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥

افتتح رئيس الوزراء، #عبدالحميد_الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، ميدان الشهداء والنافورة الرقمية بالعاصمة طرابلس، بعد استكمال… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ١٧ فبراير ٢٠٢٥