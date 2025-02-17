بمناسبة ذكرى «ثورة فبراير».. «المنفي» يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الجزائري

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، “عبد المجيد تبون”، بمناسبة الذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير.

وجاء في نص البرقية، ” يُسعدني بمناسبة احتفال دولة ليبيا الشقيقة بذكرى السابع عشر فبراير، أن أتوجه إلى فخامتكم بأصدق التهاني وأخلص التمنيات الأخوية بموفور الصحة والعافية لكم، وبالطمأنينة والوحدة والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، مجدداً بهذه المناسبة وقوف الجزائر الثابت معكم لتجاوز الأوضاع الراهنة بتحقيق المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات، وبناء مؤسسات تحفظ سيادة ليبيا وتصون استقلالها بعيداً عن التدخلات الخارجية، وحرصنا على العمل معكم لتعزيز سنة التشاور الحميدة حول مختلف القضايا التي تهم بلدينا وأمتنا العربية والإسلامية، متطلعاً إلى مد المزيد من جسور التآخي والتضامن التي تجمع شعبينا الشقيقين، للارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى مستويات أرحب وأوسع بما يخدم المصالح العليا المشتركة لبلدينا “.