خلال الشهر الكريم.. الملك السعودي يدعم المحتاجين بـ«70 مليون ريال»

قدّم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، تبرعين سخيين للحملة الوطنية “إحسان”، وذلك في إطار دعم المملكة المستمر للعمل الخيري، وتعزيزا لقيم التكافل المجتمعي، خاصة في شهر رمضان

وقدم الملك سلمان، “مبلغا قدره 40 مليون ريال، بينما قدم محمد بن سلمان 30 مليون ريال”، عبر منصة “إحسان” في نسختها الخامسة.

هذا “وتعد منصة “إحسان”، التي انطلقت عام 2021، منصة موثوقة وشفافة تسهم في تسهيل عمليات التبرع وإيصالها إلى مستحقيها بطرق تقنية عالية الدقة”.

وتواصل المنصة، “استقبال التبرعات من الأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية طيلة شهر رمضان، عبر تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى الرقم الموحد والحسابات البنكية المخصصة”.

وتعمل “منصة “إحسان” تحت إشراف 13 جهة حكومية، بالإضافة إلى لجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة لأحكام الشريعة الإسلامية، مما يضمن شفافية وسهولة وصول التبرعات إلى مستحقيها بأمان وسرعة”.