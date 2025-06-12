بمناسبة عيد الأضحى.. المنفي يتلقى برقيات تهنئة من قادة عرب

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عدداً من برقيات التهنئة من قادة وزعماء عرب، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عبّروا فيها عن أطيب التمنيات له وللشعب الليبي بالأمن والاستقرار والازدهار.

وبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برقية تهنئة أعرب فيها عن تهانيه الأخوية للرئيس المنفي وللشعب الليبي، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على الشعبين الشقيقين بمزيد من الخير والسلام.

كما تلقى المنفي برقية من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أعرب فيها عن خالص التهاني والتمنيات القلبية، داعياً الله أن يحقق من خلال قيادة الرئيس المنفي تطلعات الشعب الليبي إلى التقدم والرفعة والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الشعبين السوداني والليبي باليُمن والبركات.

ومن الكويت، بعث أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقية مماثلة، هنأ فيها الرئيس المنفي بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين الشقيقين وعلى الأمة الإسلامية كافة بالخير والعافية، وأن يحقق لليبيا كل ما تصبو إليه من عزة وازدهار.

وتلقى الرئيس المنفي كذلك برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، الذي أكد فيها على معاني الوحدة والتعاون بين الشعوب الإسلامية في هذه المناسبة العظيمة، داعياً الله أن يتقبل من الجميع الطاعات، وأن تنعم ليبيا وشعبها بمزيد من التقدم والاستقرار.

كما وصلت إلى المنفي، برقية تهنئة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي عبر فيها عن خالص تهانيه باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، متمنياً للرئيس المنفي دوام الصحة، وللشعب الليبي الشقيق التقدم والازدهار، وللأمتين العربية والإسلامية الخير والبركات.

وتعكس هذه البرقيات عمق العلاقات الأخوية التي تجمع ليبيا بالدول الشقيقة، وتؤكد على أهمية التضامن العربي في المناسبات الدينية والوطنية.