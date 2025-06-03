بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 963 سجيناً

أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن 963 نزيلاً من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن رئيس الدولة تكفّل بتسديد الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم تنفيذًا لتلك الأحكام، في خطوة إنسانية تهدف إلى تمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية ولمّ شملهم مع أسرهم.

وتندرج هذه المبادرة ضمن نهج الشيخ محمد بن زايد الإنساني، الهادف إلى منح المفرج عنهم فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع، وتعزيز قيم العفو والتسامح والتراحم التي تميز المجتمع الإماراتي، إلى جانب دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وتُعد هذه اللفتة الكريمة تقليدًا سنويًا يعكس حرص القيادة الإماراتية على إعلاء قيم الرحمة والتكافل في المناسبات الدينية والوطنية.