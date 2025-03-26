بمناسبة عيد الفطر.. عفو عام عن أعضاء جهاز حرس الحدود ضمن شروط!

بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أصدر رئيس جهاز حرس الحدود “لواء محمد المرحاني”، الأربعاء، “قرارًا بالعفو على جميع أعضاء الجهاز المتغيبين عن العمل أو ممن دخلوا مرحلة الهروب وكذلك الذين لديهم مدة غياب طويلة”.

ووفقًا لهذا القرار “يُطالب المشمولون بالعفو بالالتحاق ومباشرة العمل ومراجعة إدارة الشؤون الإدارية بالجهاز في أجل أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/15 م ،وذلك بهدف تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية”.

بدوره، شدّد اللواء “محمد المرحاني” على أن “هذه الفرصة تُعتبر الأخيرة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتغيبين و المنقطعين عن العمل”.

يأتي هذا القرار في إطار “حرص رئيس الجهاز على تعزيز انضباط الكوادر وتحفيز الأعضاء على الالتزام بمسؤولياتهم الوظيفية خدمةً للوطن والمواطن”.