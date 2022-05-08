بمناسبة عيد النصر.. «بوتين» يُهنئ الأوكرانيين

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشعب الأوكراني بالذكرى السنوية الـ77 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية على يد الاتحاد السوفيتي.

وذكر بيان للكرملين أنّ بوتين أرسل رسائل تهنئة بمناسبة عيد النصر إلى كلّ من زعماء وشعوب أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان ومولدوفا وطاجكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وأوسيتيا الجنوبية وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.

كما خص بوتين بالتهنئة شعبي جورجيا وأوكرانيا بهذه المناسبة، مشيرا إلى أنّ الواجب المشترك اليوم هو منع عودة النازية التي جلبت الكثير من المعاناة للناس من مختلف البلدان”.

وشدد بوتين على أنه من الضروري الحفاظ على الحقيقة حول أحداث سنوات الحرب والقيم الروحية المشتركة وتقاليد الصداقة الأخوية ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وتتزامن رسالة بوتين إلى الشعب الأوكراني مع العملية العسكرية التي تشنها بلاده على البلد الجار منذ فبراير الماضي.