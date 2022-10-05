بمناسبة «يوم الغفران».. مستوطنون إسرائيليون يجددون اقتحام المسجد الأقصى

جدد مئات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى في القدس الشرقية تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح لها إنّ 336 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات بالفترة الصباحية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأناضول التركسية عن شهود عيان أنّ الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل من ساحات المسجد الأقصى، في حين انتشر مصلون في ساحات المسجد وهتفوا «الله أكبر» للاحتجاج على اقتحامات المستوطنين.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، ويتوقع أن تزداد بعد صلاة الظهر حسبما دعت إلى ذلك في وقت سابق، جماعات يمينية إسرائيلية بمناسبة «يوم الغفران» اليهودي.

وبدأ اليهود إحياء «يوم الغفران» الذي يعتبر أقدس أعيادهم، مع غروب شمس أمس الثلاثاء لينتهي بغروب اليوم الأربعاء، وهو يوم صيام تتوقف الحياة خلاله بشكل كامل في إسرائيل.

وأمس الثلاثاء، اقتحم 548 مستوطنا المسجد الأقصى بالفترتين الصباحية وبعد صلاة الظهر، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ومنذ عام 2003، تسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام المسجد دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، التي تطالب بوقف الاقتحامات.​​​​​​​