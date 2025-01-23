بمواصفات خيالية.. «سامسونج» تطلق عائلة هواتفها الجديدة

أطلقت شركة سامسونج عائلة هواتفها الجديدة “جلاكسي S25” (Galaxy S25)، والتي وضعت في بنيتها الأساسية الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة أكثر شخصية وعملية للمستخدمين.

واستحوذت أدوات الذكاء الاصطناعي على قطاع كبير من حفل الشركة الكورية الجنوبية الأول لهذا العام في كاليفورينا بالولايات المتحدة، إذ ركزت سامسونج على أدواتها Galaxy AI، التي طورتها لتقدم تجربة أفضل للاستخدام اليومي، إلى جانب تعاونها مع شركة جوجل لجعْل مساعدها الذكي “جيميناي” (Gemini) يسهّل على المستخدمين التفاعل مع بعض تطبيقات الطرف الثالث.

مواصفات هواتف جلاكسي S25

تأتي هواتف سامسونج جلاكسي S25 بشاشات بقياس 6.2 بوصة لجلاكسي S25 (Galaxy S25) بجودة عرْض FHD+، وبقياس 6.7 بوصة لجلاكسي S25 بلس (Galaxy S25 Plus) بجودة عرض QHD+، وبقياس 6.9 بوصة لجلاكسي S25 ألترا (Galaxy S25 Ultra) بجودة QHD+، وجميعها بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X.

تتشارك الإصدارات الثلاثة في بعض المزايا مثل عملهما بمعالج من نوع كوالكوم “سناب دراجون 8 إيليت” (Snap Dragon 8 Elite)، وسعة الذاكرة العشوائية تبلغ 12 جيجابايت.

بينما زادت التشابهات على متن إصداريها جلاكسي S25 وجلاكسي S25 بلس، حيث إن شاشة الهاتفين تقدم درجة سطوع تصل إلى 2600 نقطة ضوئية ومعدل تحديث للعرض 120 إطاراً في الثانية الواحدة.

كما يشترك الهاتفان في إمكانيات التصوير، إذ يأتي جلاكسي S25 وجلاكسي S25 بلس بكاميرا خلفية ذات عدسة رئيسية دقتها 50 ميجابيكسل بزاوية تصوير واسعة، وثبات بصري مع فتحة عدسة F1.8 وزاوية تصوير 85 درجة، وأيضاً عدسة بزاوية تصوير واسعة للغاية 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.2 وزاوية تصوير 120 درجة، بالإضافة إلى عدسة تصوير للتكبير 10 ميجابيكسل مزودة بثلاثة مستويات للتكبير البصري وبفتحة عدسة F2.4 وزاوية تصوير 36 درجة، إلى جانب كاميرا سيلفي 12 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F2.2.

أما على مستوى تجربة التصوير مع هاتف جلاكسي S25 ألترا، سيأتي بخمس عدسات، الرئيسية 50 ميجابيكسل بزاوية تصوير واسعة للغاية 120 درجة وفتحة عدسة F1.9، والثانية 200 ميجابيكسل بزاوية تصوير 85 درجة وفتحة عدسة F1.7، إلى جانب عدسة للتكبير 50 ميجابيكسل بخمسة مستويات للتكبير البصري وثبات بصري بفتحة عدسة F3.4، إلى جانب عدسة ثانية للتكبير 10 ميجابيكسل مزودة بثلاث مستويات للتكبير البصري وثبات بصري بفتحة عدسة F2.4، إضافة إلى كاميرا سيلفي 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.2.

جاءت الذاكرة الداخلية للهواتف بثلاث خيارات 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت لهاتفَي جلاكسي S25 وجلاكسي S25 بلس، بينما جلاكسي S25 ألترا فيأتي بخيارات 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

تأتي جميع الإصدارات الجديدة بمزايا دعم شبكات الجيل الخامس وLTE، إلى جانب WiFi 7 وبلوتوث 5.4، وستعمل جميعها ستعمل بنظام تشغيل أندرويد 15 بواجهة استخدامها الأحدث OneUI 7.

ستقدم هواتف سامسونج جلاكسي S25 عمر أطول للبطارية مع الاستخدام اليومي، حيث يبلغ 4000 مللي أمبير مع جلاكسي S25، و4900 مللي أمبير مع جلاكسي S25 بلس، و5000 مللي أمبير مع جلاكسي S25 ألترا.

فيما تتفاوت سرعات الشحن للهواتف الثلاثة، حيث سيصل شحن بطارية جلاكسي S25 إلى 50% خلال 30 دقيقة، بينما يصل الشحن إلى 65% في المدة نفسها مع جلاكسي S25 بلس وجلاكسي S25 ألترا.

وعلى الرغم من التوقعات برفعها للأسعار، حافظت شركة سامسونج على تسعير هواتفها لتكون عند مستويات العام الماضي، حيث ستبدأ من 799 دولاراً لجلاكسي S25، و999 دولاراً لجلاكسي S25 بلس، إلى جانب 1299 دولاراً لجلاكسي S25 ألترا.