بمواصفات خيالية.. هل يكون «OnePlus» الحاسب الذي ننتظره؟

تستعد شركة “ون بلس OnePlus” لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد، الذي سيكون من أقوى المنافسين لحواسب “آبل” و”سامسونغ”.

وتبعا لأحدث التسريبات، “فإن حاسب” OnePlus Pad 2 Pro” سيحصل على شاشة LCD بمقاس 13.2 بوصة، بدقة عرض 3.4K، وتردد الشاشة 144 هيرتز، أما معدل سطوعها فيصل إلى 900 شمعة/م، وسيتمتع الجهاز بأداء مميز وسرعة كبيرة في معالجة البيانات بفضل معالج “Qualcomm Snapdragon 8 Elite”، كما سيحصل على ذواكر وصول عشوائي من نوع “LPDDR5X”، سعاتها تصل إلى 16 غيغابايت، وذواكر داخلية UFS بسعة تصل إلى 1 تيرابايت”.

وبحسب المعلومات، “سيزود الحاسب بمنفذ “USB Type-C 3.2″، وتقنيات “Bluetooth 5.4″، و6 مكبرات صوت عالية الأداء، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع”.