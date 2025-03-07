بمواصفات غير مسبوقة.. الكشف عن أحدث هاتف متطور «قابل للطي»

أعلنت شركة “ZTE”، “عن هاتفها الجديد الذي سينافس أحدث هواتف Z FLIP القابلة للطي من “سامسونغ“.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Nubia Flip2على هيكل قابل للطي أبعاده (170/76/7.2) ملم، (87/76/15.8 ملم وهو مطوي)، وزنه 193 غ، وشاشته الأساسية المرنة أتت من نوع Foldable OLED، مقاسها 6.9 بوصة، دقة عرضها (1188/2790) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، أما شاشته الخارجية فأتت من نوع OLED بمقاس 3 بوصات، دقة عرضها (422/692) بيكسل، معدل سطوعها 900 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “يضمن الأداء المميز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 14، ومعالج Mediatek Dimensity 7300X، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وننفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 4325 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط”.