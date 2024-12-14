بمواصفات غير مسبوقة.. «نوكيا» تعلن عن «كاميرا مراقبة ذكية» 

كشفت “شركة نوكيا”، عن “كاميرتها الذكية الجديدة التي حصلت على ميزات ومواصفات تجعلها من أفضل كاميرات المراقبة التي توفر رؤية بزاوية 360 درجة”.

وأشارت نوكيا، إلى أن “كاميرتها الجديدة “Nokia 360 Camera”، هي أول كاميرا مراقبة للتصوير بزاوية 360 درجة تحصل على تقنيات للاتصال بشبكات 5G ويمكنها توثيق فيديوهات بدقة 8K، كما حصلت الكاميرا الجديدة على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، وصممت لتحمل الصدمات ولتكون قادرة على العمل في أقسى ظروف الطقس، وزوّدت بتقنيات توفر حماية عالية للبيانات”.

وبحسب الشركة، “جهّزت الكاميرا بعدة عدسات تمكنها من رصد محيطها بكل الاتجاهات، كما يمكنها الاتصال مع الإنترنت عبر شبكات Wi-Fi ويمكن التحكم بها عن بعد من خلال الحواسب والهواتف والأجهزة الذكية”.

وأوضح الخبراء في نوكيا، “أن برمجيات الكاميرا الجديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والبيانات في الوقت الفعلي، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن الكاميرا من توثيق فيديوهات عالية الدقة”.