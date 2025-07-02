بمواصفات قوية وتصميم أنيق.. انفينيكس تطرح حاسبها اللوحي الجديد

بدأت شركة انفينكس Infinix رسمياً الترويج لحاسبها اللوحي الجديد Xpad GT، الذي أُعدّ ليكون منافساً قوياً في سوق أجهزة أندرويد المحمولة بفضل مواصفاته التقنية المتقدمة وتصميمه العصري.

وبحسب الشركة، يتميز الحاسب بهيكل أنيق وأبعاد متناسقة بلغت (291.7 × 191.1 × 6.5) ملم، ويزن 655 غراماً فقط، ما يجعله خفيفاً وسهل الحمل، وتم تصنيع الجهة الخلفية من الألمنيوم المتين والخفيف الوزن، بينما حُمت الشاشة الأمامية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش من نوع Corning Gorilla Glass 3، ليضمن الحاسب متانة عالية وحماية فعالة.

ويأتي الجهاز بشاشة IPS LCD قياس 13.0 بوصة، بدقة عرض عالية تبلغ 2880×1840 بيكسل، مع تردد تحديث سريع 144 هيرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة، كما تتميز الشاشة بمعدل سطوع يصل إلى 700 شمعة/م²، ما يعزز الرؤية حتى في ضوء الشمس المباشر. زود الحاسب بقلم ذكي يسمح بالكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات، ما يجعل الجهاز مثالياً للاستخدامات الإبداعية والتعليمية.

على صعيد الأداء، يعمل Xpad GT بنظام التشغيل الأحدث أندرويد 14، مدعوماً بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، مما يوفر سرعة وأداء عالٍ في الألعاب والتطبيقات المتطلبة.

ويحمل الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية ضخمة تصل إلى 256 غيغابايت، ما يمنح المستخدم مساحة واسعة لتخزين الملفات والبرامج.

ويحتوي الجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميغابيكسل مع فتحة عدسة f/2.0، قادرة على تسجيل فيديو بدقة 1080p وبمعدل 30 إطاراً في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 9 ميغابيكسل للصور الذاتية ومكالمات الفيديو.

ويتميز الحاسب بصوت غامر عبر 8 مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنيات اتصال حديثة تشمل Bluetooth 5.3، ومستقبل إشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C سريع الشحن، كما يأتي مزوداً ببطارية كبيرة بسعة 10000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، وتوفر ميزة الشحن العكسي بقوة 10 واط لشحن الأجهزة المحمولة الأخرى.