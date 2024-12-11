بمواصفات منافسة.. «مايكروسوفت» تسعد لإطلاق حواسبها المحمولة الجديدة

ذكر موقع “ثري دي نيوز 3dnews”، أن شركة “مايكروسوفت”، تسعد لإطلاق حواسبها المحمولة الجديدة، التي ستنافس بمواصفاتها أفضل الحواسب المطروحة حاليا”.

وبحسب الموقع، “فإن شركة “مايكروسوفت”، ستطلق نموذجا جديدا من حواسب Surface المحمولة، وسيكون الحاسب نسخة مطورة عن أجهزة Surface Laptop 7، لكنه لن يحصل على معالجات Snapdragon X، بل سيزود بمعالجات Lunar Lake المتطورة، وسيحصل على تقنيات تمكنه من الاتصال بشبكات 5G”.

ووفق النوقع، “من المتوقع أن تطلق شركة “مايكروسوفت”، أيضا طرازا جديدا من أجهز الكمبيوتر المحمولة عالية الأداء، لينضم إلى أسرة حواسب Copilot Plus، وسيحصل هذا الجهاز على أحدث معالجات Intel وAMD التي تمكنه من العمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وبحسب المعلومات، “من المفترض أن يكون هذا الحاسب شبيها من حيث التصميم بحواسب Copilot Plus السابقة، لكنه سيحصل على شاشة بمقاس 16 بوصة مجهّزة بتقنيات متطورة لحماية العين من الأشعة الضارة”، بحسب الموقع.

كما ذكر الموقع أن “شركة “مايكروسوفت”، ستطلق أيضا حاسبا محمولا صغيرا مجهزا بشاشة بمقاس 11 بوصة، وسيكون هذا الحاسب نسخة مطورة عن أجهزة Surface Dock، وسيزود بمعالج Snapdragon Elite Plus المتطور”.